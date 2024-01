Primarie Usa 2024 | l”indiana’ Haley e l’italiano DeSantis gli avversari di Trump rimasti in campo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lerepubblicane iniziano lunedì in Iowa. L'ex presidente le considera già vinte Nei mesi scorsi affollato, appare ora molto ridotto ildeglidi Donaldnellerepubblicane, che iniziano lunedì in Iowa, ma che l'ex presidente considera già vinte. Nonostante, o forse proprio grazie, alle sue tante vicende giudiziarie che lo

Mancano ormai poche ore alle particolari primarie in Iowa : i caucus decideranno l'esito della prima battaglia per le primarie del Gop: quasi ... (ilgiornale)

... appare ora molto ridotto il campo degli avversari di Donald Trump nellerepubblicane, che ... E' favorevole a continuare il sostegnoall'Ucraina, posizione non scontata di questi tempi tra ...... si vota per presidente e Parlamento Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Proteste in Yemen dopo attacco- Gb a Houthi Ultimo Aggiornamento2024, la corsa alla Casa Bianca Ultimo ...Domani in Iowa, dove sono previste temperature di 30 gradi sotto lo zero, il Gop sceglie con i caucus il candidato: vittoria scontata di «The Donald», che solo i giudici possono fermare ...Le primarie repubblicane iniziano lunedì in Iowa. L'ex presidente le considera già vinte ...