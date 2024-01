Prima Pagina IN Edicola | Calha reale! Inter devastante | ora Riyad

(Di domenica 14 gennaio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORTreale. L’vince 5-1 a Monza: ottavo colpo esterno. Ora. Il turco a nove gol e la Juve a -5. Splendida doppietta di Hakan e di Lautaro, ora a quota 18. Chiude Thuram: 8 reti e 7 assist. Venerdì la Lazio in Supercoppa. Corsa scudetto: martedì sera Allegri affronta il Sassuolo. TUTTOSPORT. Annulla il Monza e blinda il ...

