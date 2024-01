Premierato | simbolo del patriarcato | il delirio della Verde contro Meloni | una tesi da cabaret

...dopo che il premier Giorgia Meloni lo aveva additato in conferenza stampa come l'uomodella ... Una stoccata netta alle riforme della Meloni, ilsu tutte, considerata "una vera frode ...... al secolo l'agenzia di mister Andrew Nurnberg, che hanno messo sotto contratto il padre... Noi siamo quelli che ilno, perché non decide il Parlamento, ma il Mes sì anche se l'ha ...Tutti, a microfoni aperti, si dicono "ottimisti". Ma la soluzione per la Sardegna, a tre giorni dalla consegna dei simboli per le regionali, ancora non c'è."Alla fine si risolve tutto". La previsione sul nodo candidature è del capogruppo di FdI alla Camera Tommaso Foti e anticipa il confronto odierno in Senato della maggioranza. Dedicato al premierato, s ...