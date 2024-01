Premier Li | Cina pronta a coordinarsi con la Svizzera per affrontare congiuntamente le sfide globali

(Di domenica 14 gennaio 2024) Zurigo, 14 gen – (Xinhua) – Lae’a mantenere una comunicazione e un coordinamento stretti con laperle, ha dichiarato oggi a Zurigo ilcinese Li Qiang. Li ha formulato queste osservazioni al suo arrivo per il World Economic Forum Annual Meeting 2024 e per una visita ufficiale al Paese europeo. (Xin) Agenzia Xinhua

Lo spagnolo ex Atletico Madrid e Manchester United può tornare in Inghilterra da protagonista in un top club (itasportpress)

Lo ha detto ilBenyamin Netanyahu nella riunione del gabinetto di governo per approvare il bilancio statale per il 2024. 'Per questo - ha spiegato - stiamo predisponendo un bilancio di guerra ...Il successo del candidato alla presidenza, l'exe attuale vice - presidente Lai Ching - te, prospetta quindi un altro periodo di tensioni con lae consente agli Stati Uniti di continuare ...La presidente della Confederazione Viola Amherd ha accolto oggi all'aeroporto di Zurigo il primo ministro cinese Li Qiang, giunto in Svizzera per una visita ufficiale e per presenziare al Forum econom ...Le elezioni presidenziali di sabato a Taiwan hanno rispettato l’esito previsto da tutti i sondaggi della vigilia, assegnando un terzo storico mandato consecutivo al Partito Progressista Democratico (D ...