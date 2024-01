Premier | l'Everton ferma l'Aston Villa LIVE | alle17 30 Manchester United-Tottenham

Dopo il programma dell'FA Cup, torna in campo la Premier League, con le partite della 21esima giornata, la seconda di ritorno. In scena... (calciomercato)

Pronostici altre partite Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a- Aston Villa diLeague e Bochum 1848 - Werder Brema di Bundesliga. Pronostici: la scelta del Veggente- Volos 16:30 AEK - Panathinaikos 19:30 PAOK - Giannina 19:30 INGHILTERRA CHAMPIONSHIP QPR - Watford 13:00 INGHILTERRALEAGUE- Aston Villa 15:00 Manchester Utd - Tottenham 17:30 ...Nella ventunesima giornata di Premier League rallenta l’ Aston Villa, che in casa dell’ Everton a Goodison Park non va oltre lo 0-0. Nel primo tempo è decisivo un super Emiliano Martinez, che evita il ...La partita Everton-Aston Villa di Domenica 14 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino dalla partita. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Premier League ...