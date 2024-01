Premier League | cuore Tottenham | gli Spurs pareggiano in rimonta con lo United

(Di domenica 14 gennaio 2024), ilrecupera per due volte il doppio svantaggio contro il Manchestera Old Trafford Molte emozioni all’Old Trafford: il Manchesterospita ilin questo turno die ne esce fuori uno spettacolare pareggio per 2-2, in cui è venuto fuori ildella squadra di Postecoglou. Partenza a razzo dei Red Devils, al 3? Hojlund sblocca subito il risultato portando i padroni di casa in vantaggio. Richarlison riporta il risultato in parità, ma all’intervallo loè di nuovo davanti, grazie alla rete di Rashford a fine primo tempo. La rete del pareggio definitivo è quella dell’ex Juve Rodrigo Bentancur. Non cambia la classifica, con gli...

