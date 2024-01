Premier League 2023 24 | frena l’Aston Villa | pareggio a reti bianche in casa dell’Everton

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nella prima gara del pomeriggio dinon va oltre ilsul campo. A Goodison Park finisce infatti 0-0, con la squadra di Unai Emery che ci prova soprattutto nella ripresa, senza riuscire però a bucare la porta difesa da Pickford.ta dunque per iins, che con una vittoria avrebbero agguantato la vetta della classifica agganciando il Liverpool, invece rimangono a quota 43 in terza posizione, alla pari del Manchester City ma con una gara in più. I Toffees invece non riescono a scrollarsi dalla parte bassa della classifica, e attualmente con 17 punti conservano una sola lunghezza di vantaggio sulla zona retrocessione. SportFace.

La notizia della malattia di Eriksson ha scosso tutto il mondo del calcio. Numerosi sono stati gli attestati di affetto nei confronti del tecnico svedese, con i tifosi della Lazio che gli hanno ...... riformatorio, carcere), quello di finire , adesso, a ncora una volta lontano dalla Juve, magari in prestito in, può da un lato sembrare una iattura, ma in fondo, riflettendoci, appare ...Nella ventunesima giornata di Premier League rallenta l’ Aston Villa, che in casa dell’ Everton a Goodison Park non va oltre lo 0-0. Nel primo tempo è decisivo un super Emiliano Martinez, che evita il ...La partita Manchester United-Tottenham di Domenica 14 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata di Premier Leagu ...