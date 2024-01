Premier League 2023 2024 | finisce 2-2 tra Manchester United e Tottenham | Bentancur riprende i Red Devils

(Di domenica 14 gennaio 2024) All’Old Trafford2-2 il big match domenicale della ventunesima giornata ditra. Dopo solamente 3? minuti è Hojlund a sbloccare il risultato, smarcandosi in area sul sinistro dopo un’azione ben avviata da Onana c he ha fatto scattare il contropiede dello. Al minuto 19 arriva il pareggio degli Spurs da calcio d’angolo: ottimo cross di Porro e Richarlison in area piccola trova la deviazione vincente per il pari. Nel corso del primo tempo c’è però ancora spazio per un’altra rete: si sblocca Rashford dopo un dai e vai con Hojlund in area di rigore per il 2-1. Nel finale Spurs ancora pericolosi da corner con la traversa di Romero. È un altro ex-Juventus a firmare il nuovo pareggio: arriva da dietro ...

Termina a reti inviolate il match tra Everton e Aston Villa valido per la di. Gli uomini di Emery passano in vantaggio al 18' con Moreno che calcia da fuori area e batte Pickford . In sala Var giudicano però irregolare la rete dello spagnolo e le squadre ...Brentford's English striker Ivan Toney reacts after losing at the end of the Englishfootball match between Liverpool and Brentford at Anfield in Liverpool, north west England on May 6,...Manchester United - Tottenham highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventunesima giornata di Premier League ...Amici di Eurosport, benvenuti da Stefano Fonsato alla direta scritta di Manchester United-Tottenham, match valevole per la 21a giornata di Premier League: squadre separate da 8 punti, Red Devils noni ...