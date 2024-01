Pozzolo | i carabinieri diedero parere negativo al porto d' armi per difesa personale | ecco perché lo ha richiesto

Non tutte le autorità preposte erano d’accordo sul rilascio del porto d’armi per sicurezza personale a Emanuele Pozzolo, il deputato di Fratelli ... (ilfattoquotidiano)

Aveva avuto il permesso recentemente, da metà dicembreIl parere negativo deisul porto d'armi adi Biella, secondo La Stampa , hanno dato parere negativo alla necessità di difesa personale per. I militari dell'...Il deputato Emanuele Pozzolo aveva il porto d'armi per difesa personale da metà dicembre, sebbene i carabinieri di Biella avessero dato parere negativo sulla necessità per ...Un altro punto oscuro della vicenda di Capodanno: il deputato Pozzolo aveva ottenuto il porto d’armi per difesa personale da metà dicembre, ma ...