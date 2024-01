Politici in ricreazione | clima vacanziero | quando si occuperanno dei problemi dei cittadini?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Non solo il Parlamento che chiude in anticipo per il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Il punto è che ogni giorno c'è una piccola rissa, una lite fiammeggiante sui social con tanto di hashtag. Il punto, secondo Daniele Capezzone, è che isono ancora alla. Nei partiti, infatti, in queste settimane domina un. E siamo costretti ad interrogarci:inizieranno a occuparsi dei veridei? Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi il commento di Daniele Capezzone

