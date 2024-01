Polemiche polverizzate | l’Inter è più forte di tutto | anche dei veleni|Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 14 gennaio 2024) 2024-01-14 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Una settimana die veleni aveva inquinato l’aria attorno ai nerazzurri, il post Inter-Verona non è stato una passeggiata e leper i controversi episodi arbitrali si sono trascinate fino alla sfida di Monza, facendola somigliare a una partita da dentro o fuori per gli uomini di Inzaghi, che nelle due precedenti gare (Genoa e Verona) non avevano offerto prestazioni da ricordare. Problema fisico o mentale? La domanda era nell’aria e a Monza è arrivata la risposta: nessuno dei due, semplici passaggi da affrontare e mettersi alle spalle. Il dubbio era legittimo, nelle precedenti due stagioniha pagato dazio perdendo molti punti tra gennaio e febbraio e quando al presentarsi ...