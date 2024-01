Polemiche per l’attacco di Galli della Loggia alla scuola inclusiva Falabella Fish | “Parole che spaventano | impregnate di pregiudizi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Ledimi indignano. Quanto ha scritto sul CorriereSera è impregnato di stigmi einaccettabili contro i disabili. È una semplificazione dettata dal fatto che non conosce questo nostro mondo”. A restare sconcertato di fronte a quello che l’editorialista e storico definisce “mito dell’inclusione” sono le associazioni che da sempre si occupano di ragazzi, e non solo, con diverse difficoltà. A dar loro voce è uno dei massimi rappresentanti, Vincenzo, il presidente nazionaleFederazione italiana per il superamento dell’handicap che raggruppa una trentina di realtà che in Italia si occupano di down, ciechi, autistici, stomizzati e altro ancora. A far balzare sulla sediaè ...