Polemiche da Salerno | un tifoso | “Gol del Napoli non sono regolari” La dura replica di Graziani

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’ultimo scontro tra Salernitana enon è solo sul campo, ma si è trasformato in una guerra di parole tra Iervolino e Ciccio. Danilo Iervolino, al termine dell’ultima gara di campionato contro il, non ha esitato a esprimere il suo dissenso nei confronti delle decisioni arbitrali. Il presidente della Salernitana ha lanciato pesanti accuse e ha addirittura auspicato le dimissioni dell’arbitro Rocchi, sostenendo che la sua squadra è stata svantaggiata da scelte discutibili. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ungranata, Daniele, ha avuto l’opportunità di esprimere il suo punto di vista: “Io penso che ilsia stato avvantaggiato. Il presidente della Salernitana ha ragione a protestare. I gol delnon ...

Coverciano Proteste sguaiate,di basso profilo, insulti e persino tentate aggressioni: dinanzi a questo clima limaccioso ... E a(Salernitana - Juve) l'arbitro Guida ha rischiato a fine ...... in quel di Coverciano (Fi), in merito alle recentiche vedono gli arbitri nell'occhio ...è stato minacciato da un tesserato e c'è stato il tentativo di aggressione a un arbitro anell'...Come scritto da La Repubblica il nome più caldo in uscita è quello di Josip Brekalo: il croato sembrava destinato a una cessione lampo alla Dinamo Zagabria ma l’affare non solo non è stato chiuso ma ...È una furia Danilo Iervolino, presidente della Salernitana battuta nel derby dal Napoli. Ai microfoni dell’edizione locale di Repubblica, il patron granata ha esternato tutto il suo malcontento per la ...