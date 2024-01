Pizzo Incidente in autostrada | coinvolto il Governatore Roberto Occhiuto

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilcalabreseha riportato alcune lievi contusioni nell’stradale avvenuto mentre stava viaggiando da Reggio Calabria a Cosenza per il congresso provinciale di Forza Italia. L’auto su cui si trovava ha avuto un sinistro sull’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli diCalabro (Vibo Valentia) e Lamezia Terme (Catanzaro). Il Presidente della Regione Calabria è stato portato nell’ospedale di Catanzaro per controlli. Con lui, oltre all’autista, c’erano anche il figlio e una sua collaboratrice.

