Pizza Day nel mondo | si celebra mercoledì 17 gennaio in ogni continente la specialità gastronomica italiana

17 gennaio: giorno importante nel calendario gastronomico, non solo per la festa di Sant'Antonio Abate, ma anche per(proprio in quanto patrono dei pizzaioli). Diverse le iniziative già in programma, che sono " peraltro " la cartina di tornasole della tendenza in voga nel mondo della. In città, fra ...Un altro pezzo da novanta dellapartenopea è Da Michele , storico ritrovo il cui anziano titolare assaggiava laogni mattina per verificare la temperatura del forno. Un mito. Laè "...Milano ha “scoperto” davvero la pizza solo una decina di anni fa, poi Expo ha trainato aperture a raffica, avvicinando il gusto della città al Centro-Sud. Tra i primi crociati della pizza verace, Gino ...17 gennaio: giorno importante nel calendario gastronomico, non solo per la festa di Sant’Antonio Abate, ma anche per Pizza Day (proprio in quanto patrono dei pizzaioli). Diverse le iniziative già in ...