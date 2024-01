Pistoia | motociclista finisce nel fiume dopo un volo di 8 metri

(Di domenica 14 gennaio 2024) I vigili del fuoco del comando disono intervenuti oggi, 14 gennaio 2024, intorno alle ore 13.15 sulla SS64 in Località Stabiazzoni per il recupero di uncaduto nel letto del, da un'altezza di circa 8L'articolo proviene da Firenze Post.

"Scrigno di arte e cultura" MAGGIO 01/05 - Salvò la vita a una, benemerenza civica a ... il Cai Ballabio chiude il bivacco sul Due Mani 20/06 - Manuelè la vittima dello schianto ..."Scrigno di arte e cultura" MAGGIO 01/05 - Salvò la vita a una, benemerenza civica a ... il Cai Ballabio chiude il bivacco sul Due Mani 20/06 - Manuelè la vittima dello schianto ...I vigili del fuoco di Pistoia sono intervenuti intorno alle ore 13.15 sulla SS64 in Località Stabiazzoni per il recupero di un motociclista caduto nel letto del fiume, da un'altezza di circa 8 metri.I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline, sono intervenuti alle ore 10:45 nel comune di Reggello in zona impervia in località Bivacco Capanna S. Antonio. Un uomo è stato ...