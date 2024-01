Pistoia | crolla il solaio durante una festa di matrimonio | 35 feriti di cui cinque in maniera grave

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ildi un locale adove era in corso unadito sugli ospiti provocando diversi. Secondo le prime informazioni dei Vigili del fuoco, che si trovano già sul posto,persone sono rimaste ferite ine una trentina in modo lieve. L’incidente è avvenuto in località Pontelungo, alla periferia della città, e ha coinvolto un ex convento adibito a locale per le feste. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

il pavimento durante la festa di matrimonio: 60 feriti Sono entrambi stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo dii due sposi che stavano festeggiando le nozze nel ...E' avvenuto a; 36 feriti tra cui 6 gravi Fine drammatica per una festa di matrimonio a. Festa che si stava svolgendo nell'ex convento di Giaccherino, in località Pontelungo. Verso la fine, quando già alcuni invitati erano andati via, l'improvviso crollo del pavimento che ha ...Crollo di Pistoia, le testimonianze degli invitati: "Poteva essere una tragedia". Anche la coppia al pronto soccorso. Valeria in lacrime, dalla gioia al terrore. Per fortuna nessuno è in pericolo di v ...La coppia di sposi è di Firenze, sono stati ricoverati a Pistoia. Decine di invitati feriti, fra cui una ragazza incinta: 6 sono gravi ...