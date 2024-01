Pistoia | crolla il pavimento durante un matrimonio | “Poteva essere una strage” Come è successo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una giornata di celebrazione si è trasformata in un momento di terrore quando,una festa diin un ex convento a Pontelungo, un solaio èto, lasciando decine di feriti, tra cui cinque in condizioni critiche. Secondo l’assessore alla Protezione civile, Alessio Bartolomei, circa 60-70 persone sono state coinvolte nell’incidente, con un bilancio finale di 35 feriti, inclusi gli sposi. Il padre dello sposo ha descritto la scena con parole drammatiche: “Abbiamo visto la gente precipitare, sono sotto shock“. L’incidente si è verificato nell’ex convento di Giaccherino, un sito storico trasformato in locale per eventi. Una voragine improvvisa ha inghiottito molte delle 60 persone che ballavano, mentre altri avevano appena lasciato la festa. La scena descritta dai testimoni è stata caotica e terrificante, con fumo, ...

