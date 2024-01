Piante grasse da esterno | le più facili da curare

(Di domenica 14 gennaio 2024) Per chi desidera avere un balcone o un giardino sempre verde, ledapotrebbero essere un’ottima soluzione. Molto belle da vedere, alcune di esse richiedono anche poche cure dimostrandosi adatte anche ai ‘pollici-verdi’ meno esperti. Definite impropriamente ‘‘, lesucculente presentano dei particolari tessuti che gli permettono di immagazzinare molto acqua. La risorsa idrica assorbita è poi gestita dalla pianta stessa in modo sapiente così da consentire, nei periodi di siccità, l’idratazione al distretto della pianta che ne necessita. Questa loro caratteristica fa sì che possano essere coltivate anche all’interno di case e appartamenti non richiedendo particolari quantità di acqua, come invece altri vegetali. Alcune...

Dal 28 aprile al 1 maggio, più di quattromila metri quadrati di esposizione, vestono la cittadina di Cattolica di colori e di profumi con fiori selezionati,, erbe aromatiche, bulbi e sementi provenienti da tutta Italia e trasformano la città in un immenso giardino fiorito, ricco dei profumi intensi e dei colori vivaci della natura. Quattro ...Ed ancora libri del territorio e libri per bambini, ragazzi ed adulti,e abbigliamento etnico, incensi, lampade turche e di sale. Per informazioni sui laboratori ed il programma: info@...Creare un giardino con piante grasse è come dipingere un quadro con la natura. È un'attività che va oltre la semplice cura delle piante: è un modo per esprimere la propria creatività e coltivare la ...