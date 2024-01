Pezzotta | il sì del centrodestra fuori dalle logiche nazionali e provinciali E i nodi su Seriate | Romano e Albino restano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Bergamo. Andreaè il candidato della coalizione del. Sciolte le riserve sul nome dello sfidante nella partita elettorale della città, il civico indicato da Fratelli d’Italia ha infatti trovato l’investitura ufficiale nel primo pomeriggio di sabato 13 gennaio, con il benestare del tavolo regionale composto da Maccari di FdI, Sorte per Forza Italia e Cecchetti per la Lega, oltre a Colucci per Noi Moderati. Il via libera definitivo è arrivato dopo il sì di Forza Italia, maturato nell’incontro di venerdì mattina (12 gennaio) nella sede cittadina del partito. A incontrare il candidato proposto dal partito con la fiamma, il coordinatore regionale Alessandro Sorte, provinciale Umberto Valois, cittadino Stefano Lorenzi e il quattro volte deputato Giorgio Jannone. Un summit volto, di fatto, a mettere un punto definitivo alla vicenda ...

Ora è ufficiale: dopo giorni in cui si rincorrevano voci il centrodestra ha scelto come candidato sindaco a Bergamo Andrea Pezzotta, noto avvocato e legale dei genitori di Yara ...Il candidato della coalizione di centrodestra: "Giusto sganciare Bergamo dalle dinamiche nazionali e del territorio. Ringrazio i partiti per la fiducia. Non li deluderò" ...