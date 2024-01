Pestato a morte un ventenne dopo una lite in discoteca a Palermo

(Di domenica 14 gennaio 2024) AGI - Si chiama Francesco Bacchi, ilmorto questa notte in ospedale a Partinico () per le lesioni riportateuna rissa scoppiata all'interno dellaMedusa, in viaa Balestrate, un comune nel Palermitano. Sul posto stanno ancora effettuando i rilievi i carabinieri della compagnia di Partinico coordinati dalla Procura della Repubblica di. La vittima è il figlio di Benedetto Nini Bacchi, imprenditore nel campo delle scommesse in passato coinvolto nell'inchiesta 'game over'. Secondo i primi riscontri Bacchi junior sarebbe stato coinvolto in una rissa iniziata all'interno del locale e proseguita all'esterno. Nel corso dellaavrebbe ricevuto alcuni colpi alla testa. I militari che indagano stanno sentendo diversi testimoni ...

