Pergolettese-Lumezzane oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match del girone A di. Nella ventunesima giornata derby lombardo tra due squadre che però devono risalire la china per non essere risucchiate in zona playout: 25 punti per gli ospiti, 23 per i padroni di casa. Chi vincerà allo stadio Voltini di Crema? Appuntamento alle ore 16.15 di domenica 14 gennaio,tv su Sky Sport 255,su Sky Go e anche su NOW. SportFace.