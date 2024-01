Perché Walter Zagaria ha un cognome diverso dal padre Lino Banfi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024)è un attore comico italiano che fa sorridere intere generazioni di italiani. Se la storia con la moglie Lucia è ben nota al pubblico, forse non tutti sanno che l’attore ha anche due figli,e Rosanna. Mai due hanno cognomi diversi? Chi èNato a Roma, sotto il segno dell’Acquario, ha 54 anni.lavora nel mondo dello spettacolo come produttore esecutivo ed assistente regista. Ma anche come attore: recita da protagonista nelle pellicole I Sogni nel Mirino, omaggio a Sergio Leone del 2002, e Acqua di Marzo del 2016. Non è molto attivo sui social. Sappiamo infatti che ha sofferto tantissimo per la malattia della madre. Forse anche per questo ha deciso ...