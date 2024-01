Perché il Blue Monday rischia di farci sentire davvero più tristi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Black Friday da un lato,dall’altro: anno dopo anno il nostro calendario sta diventando sempre più inglese e sempre più colorato. Etichette cromatiche che in qualche modo sono accomunate da un’origine comune, il marketing. Così, mentre il primo ci invita a spendere un po’ del nostro denaro per oggetti di cui il più delle volte non abbiamobisogno, il secondo ci dice quando siamo – forse addirittura quando dobbiamo essere – più. Cos'è illascia il tempo che trova, ricordiamolo, ilè il primo lunedì di lavoro dopo la pausa delle feste di fine anno e cade di inverno: insomma, per chi ha creato l’etichetta diversi ottimi elementi per essere con l’umore a ...