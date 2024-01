Perché Biden «non sostiene» l' indipendenza di Taiwan?

Il rischio escalation in medio oriente è sempre più reale dopo che Stati Uniti e Regno Unito hanno sferrato un attacco in Yemen colpendo la ... (europa.today)

... Benjamin Netanyahu, Joe, Antony Blinken e, sì, Vladimir Zelensky), Gonzalo ha gridato la verità dove era importante e ci voleva coraggio. EccoStella Assange , la moglie del prigioniero ...... ha perso l'occasione di apparire come una vera alternativa all'ex presidente, anchepunta ... Come appunto Trump e Joe, i probabili protagonisti nel nuovo duello per la Casa Bianca. ...