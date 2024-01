Pensione 2024 | aumento trattamento minimo Di quanto? aggiornamento 14 GENNAIO

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ultime notizie: aumenta ilInps. Die conseguenze.: aumenta l’importo delInps per effetto della rivalutazione in base all’andamento dell’inflazione. Sale per lo stesso motivo anche il valore dell’assegno sociale. Una panoramica veloce sulle cifre che verranno applicate quest’anno. Successione: quante tasse si pagano? I beni esclusi. Di: aumenta l’importo delInps. Quest’anno ...

Caratterizzata " siamo, mi pare, nel, 82 anni dopo la caduta del regime fascista " ancora ... Amaramente il Sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, infermiere in, uomo probo, onesto e ...Stando ad una prima ricostruzione dell'accaduto, la donna , l'insegnante inMatilde Delugan, molto conosciuta in zona, era appena scesa dal bus alla fermata e dall'altra parte della strada c'...Era andata in pensione alla fine di maggio del 2020 e risale ad allora la sua ultima intervista al nostro giornale: "Questo mondo robotico non fa più per me. Manca la naturalezza, la poesia". Così Ser ...Ai saluti la dottoressa Daniela Del Fiasco, storica dirigente dei Servizi di amministrazione generale e vicesegretario del Comune, festeggiata giovedì per la meritata pensione. "Daniela è stata il ful ...