Pearl Harbor di Michael Bay | la più spettacolare tra le molte rievocazioni

(Di domenica 14 gennaio 2024)Con Ben Affleck, Kate Beckinsale e Alec Baldwin. Regia diBay. Produzione USA 2001. Durata: 2 ore e 40 minuti LA TRAMA L'attacco giapponese adel dicembre 1941. Nel "giorno dell'infamia" come lo battezzò il presidente Roosevelt i caccia nipponici piombarono anelle Hawaii dove era ancorata la flotta USA e la dìstrussero quasi completamente. Iniziava la guerra nel Pacifico che nei primi mesi fu durissima per gli USA. Ma Roosevelt reclamò subito un'azione dimostrativa che doveva annunciare al nemico che non aveva affatto vinto, ma aveva solo iniziato la sua sconfitta. Il colonnello Doolittle raduna un manipolo di piloti (tra cui due giovanotti che avevano fatto prodigi di valore nel fatidico giorno) e li guida al ...

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Domenica 14 Gennaio 2024(Azione, Drammatico, Guerra, Sentimentale) in onda alle 21 su Iris , un film di Michael Bay, con Ben ...Stasera in TV: i film da non perdere di domenica 14 gennaio 2024., Johnny Stecchino o Il profumo del mosto selvatico Ecco i migliori film in programma ...'YoRHa: Assalto a Pearl Harbor Una storia di NieR: Automata' arriva il 31 gennaio, ma prima un evento speciale a Milano.Il mondo di NieR: Automata si allarga con YoRHa: Assalto a Pearl Harbor, storia che approfondisce alcuni aspetti della trama originale ...