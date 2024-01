Patrimoniale sulla casa | la sinistra manda avanti la Fornero FdI | “Mai col governo Meloni”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’ex ministra “tecnica” più amata dallache ama le tasse, Elsa, tira fuori dal cilindro la proposta più odiata dagli italiani: la, come se non bastassero l’Imu e tutti gli orpelli fiscali e le tasse occulte già esistentivendite e sulle successioni immobiliari. Una “bomba” lanciata nel dibattito politico che esplode solo a destra, da dove arrivano proteste e ironie contro quell’ossessione che da sempre caratterizza la, mentre il Pd – non a caso – tace ed evita di esporsi, sia in un senso che in un altro. Il solito “dico non dico” della Schlein, che nel dubbio, non dice nulla su quella idea della “utile alle crescita” espressa dallain un editoriale su “La ...