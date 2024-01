Patric | infortunio in Lazio-Lecce | cambio obbligato! -5 Supercoppa

(Di domenica 14 gennaio 2024)è uscito dal campo al 24? di, partita valida per la 20ª giornata di Serie A, a causa di un. -5 giorni dal primo match della squadra biancoceleste inItaliana, venerdì 19 gennaio contro l’Inter.ha lasciato il terreno di gioco al 24? di, partita valida per la 20ª giornata di Serie A, a causa di unalla spalla. Il giocatore è stato sostituito da Romagnoli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

peral 25 di Lazio - Lecce e il difensore spagnolo è costretto a uscire e a venire sostituito. Il centrale iberico ha riportato un problema fisico alla spalla ed era davvero ...Lazio " Lecce, le formazioni: Felipe Anderson falso nove, Immobile in panchina L'... Il suo 4 - 3 - 3 vedrà così Provedel in porta, Lazzari,, Romagnoli e Marusic in difesa, Guendouzi, ...La Lazio ospita il Lecce all'Olimpico nella 20a giornata di Serie A per dare continuità alle tre vittorie consecutive e al successo nel derby di Coppa Italia contro la Roma. Sarri ...Infortunio Patric – Brutte notizie in casa Lazio in vista della Supercoppa Italiana e per il prosieguo della stagione. Maurizio Sarri deve rinunciare a Gonzalo Patric a causa di un infortunio. Romagno ...