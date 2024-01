Pastorano | rogo devasta 8 autobus ditta trasporti

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 14 gennaio 2024). Fiamme nel deposito di unadi, 8 bus divorati dalle fiamme. È accaduto questa notte, intorno alle 2, a(Caserta). Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, è intervenuta in via Latina allertati dai residenti nella zona che vedevano del fumo alzarsi da un’area parcheggio per. Immediatamente giunti sul posto i pompieri hanno dovuto spegnere un incendio che aveva interessato varifermi in un deposito di circa 1.800 metri quadri. Per sedare il vasto, caratterizzato da ottocompletamente in fiamme, sul posto è stato necessario fare intervenire anche la squadra dal distaccamento dei vigili del fuoco di Teano e due autobotti, una ...