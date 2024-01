“Partito personale che penalizza le donne” Altra bordata anti-Schlein dal Pd

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il rischio se Ellycorre alle elezioni Europee di giugno? «Unchele». A parlare così, in un'intervista al Corriere della Sera, è Paola De Micheli, deputata deldemocratico. L'ex ministra spiega il proprio punto di vista: «Capisco chi pensa che possa essere un bene chesi candidi per Bruxelles. Si punta sul traino vincente della segretaria. Ma le controindicazioni per questa operazione sono diverse. Prima di tutto l'effetto che inevitabilmente genererebbe sulla corsa delle altre candidate. La segretaria capolista dovrebbe lasciare il posto al secondo, un uomo, per via dell'alternanza». Però alle elezioni europee le preferenze in lista sono tre e la terza quindi sarebbe una donna... «Solo una percentuale minima ...