Parma-Ascoli | Serie B | capolista in campo | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di domenica 14 gennaio 2024) Obiettivi opposti, ma la stessa voglia di vincere.si danno battaglia al Tardini per conquistare un successo che per gli emiliani significherebbe avvicinarsi un po’ di più allaA, mentre per i marchigiani vorrebbe dire allontanare la zona rossa. Il fischio d’inizio a, valevole per la 20esima giornata diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina FacebookCalcio 1898 FC SpA)La crisi del Venezia delle ultime settimane aveva permesso ai padroni di casa di allungare sulla seconda posizione, mettendo un cuscinetto di 6 punti con i lagunari. Ad emergere dalla zona playoff per ambire ad un posto in zona promozione, però, ci sono adesso ...

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani per consolidare il primato, i marchigiani per ... (sport.periodicodaily)

Parma-Ascoli è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Dopo ... (ilveggente)

Prima gara del 2024 e prima gara del girone di ritorno per ildi Pecchia che aspetta l'al Tardini. Alle 16:15 crociati in campo per un match insidioso. C'è il tabùda superare e una partita importante da vincere. I ducali cercano ancora l'...Intanto la capolista, imbattuta in casa, cerca di riportarsi a +6 sul Como ospitando l'che Castori sta provando a risollevare ma che oggi sarebbe retrocesso. Però, quando si è in testa, ...Ieri Parma, Bonny ha rinnovato. Contratto fino al 2027 SportParma HOME (2 giorno/i fa) - Alla vigilia di Parma-Ascoli, che fissa il ritorno in campo nell’anno nuovo, in casa dei Crociati arriva ...Il momento decisivo per l’Ascoli di Castori è arrivato. I bianconeri, a partire dal difficile scontro di Parma, dovranno provare ad invertire la rotta tornando a macinare quei punti fondamentali per r ...