Papa “Le dimissioni una possibilità ma adesso vado avanti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “? Non sono nè un pensiero, nè una preoccupazione nè un desiderio. Sono unaaperta a tutti i papi. Ora non sono al centro dei miei pensieri. Finchè sarò in capacità di servire”. Lo diceFrancesco, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, sul Nove.“La guerra è un'opzione egoistica. E' il gesto di prendere per sè. La pace è il contrario, tende la mano all'altro – sottolinea il Pontefice -. Le guerre non sono finite dopo la seconda guerra mondiale. Ora ce ne sono due vicino a noi, in Ucraina e in Medio Oriente. Dietro le guerre c'è il commercio delle armi. In questo momento gli investimenti che danno più soldi sono le fabbriche delle armi: investire per uccidere. Questa è una realtà. L'uomo è libero. Quando un uomo potente decide di fare ...