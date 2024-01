Papa | Grillo | ' la Chiesa è in crisi e sta soffrendo | Francesco in Tv fa riflettere'

(Di domenica 14 gennaio 2024) Roma, 14 gen (Adnkronos) - "Ilquesta sera va in televisione. La scelta di questi mezzi di comunicazione mi fasul fatto che lasia in. Laè diventata la classe media e come la classe media sta". Lo scrive sui suoi social Beppe, pubblicando anche un video in cui tra l'altro dice: "Il cattolicesimo sta crollando, si affida a agenzia di stampa, media, medium di informazione miserabili. E' molto in difficoltà"., tra l'altro, invoca anche una modifica dei Patti lateranensi.

Beppe, ad esempio, ha un'enorme hybris, ma non ha studiato abbastanza i Greci per sapere ... C'è chi ha il, beato lui. Io ho scelto lo Spirito Santo", dice riferendosi alla concorrenza di ...Sistina Chapiteau: Max Giusti in scena a Milano con 'Il Marchese del' da venerdì 26 gennaio ... Ricciotto (Marco Valerio Montesano), lo zio prete (Giulio Farnese),Pio VII (Edoardo Sala), ...Dopo il grande successo di pubblico e critica “Il Marchese del Grillo“, per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max Giusti, arriva a Milano dove sarà in scena al Sistina C ...MILANO - Dopo il grande successo di pubblico e critica "Il Marchese del Grillo", per la regia di Massimo Romeo Piparo e con il travolgente talento di Max ...