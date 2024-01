Papa Francesco “La guerra è un crimine contro l' umanità”

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Non dimentichiamo quanti soffrono la crudeltà dellain tante parti del mondo, specialmente in Ucraina, in Palestina e in Israele. All'inizio dell'anno ci siamo scambiati auguri di pace ma le armi hanno continuato a uccidere e distruggere. Preghiamo affinchè coloro che hanno potere su questi conflitti riflettano sul fatto che lanon è la via per risolverli, ma semina morte tra i civili e distrugge città e infrastrutture. In altre parole oggi laè in se stessa unl'”. Cosìin occasione dell'Angelus domenicale è tornato a chiedere di pregare per la pace nel mondo. “I popoli hanno bisogno di pace, il mondo ha bisogno di pace. Dobbiamo educare per la pace e si vede che non siamo ...