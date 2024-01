Papa Francesco e i gay | “Il Signore benedice tutti”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Durante l’intervista a “Che tempo che fa” sul canale Nove, condotto da Fabio Fazio,ha affrontato vari argomenti di rilevanza attuale. Parlando delle voci sulla sua possibile dimissione, il Pontefice ha chiarito che, sebbene sia una possibilità aperta ai Papi, al momento non è una priorità nei suoi pensieri o preoccupazioni. In un dialogo profondo,, al secolo Jorge Mario Bergoglio, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alle guerre, sottolineando la pericolosità del commercio delle armi. Ha menzionato i suoi quotidiani contatti con la parrocchia di Gaza, evidenziando la tragica realtà di arabi e israeliani, due popoli destinati a essere fratelli, ma che si stanno distruggendo a vicenda. Questa intervista segna la seconda apparizione del ...

Il pontefice ospite a «Che tempo che fa». Per Papa Francesco è la seconda volta al programma condotto da Fabio Fazio : «La guerra è distruzione, ... (corriere)

« ancora vivo». Così Papa Francesco , nell’intervista a Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, ha risposto al conduttore che gli chiedeva come stava. ... (feedpress.me)

«Le dimissioni non sono un pensiero, né una preoccupazione, né un desiderio . Ma sono una possibilità, aperta a tutti i Papi. Al momento però non è ... (open.online)

Leggi Anche: 'Ho un problema, ho un po' di bronchite' 'Israeliani e palestinesi fratelli che si distruggono', intervistato a 'Che tempo che fa', ha poi parlato della situazione in ...Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio , per la seconda volta dopo l' intervista del febbraio 2022,risponde prima di tutto sulle sue condizioni di salute e sulla possibilità di ...Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, Papa Francesco commenta l'atrocità delle guerre e parla di possibili dimissioni future ...Che tempo che fa 14 gennaio Papa Francesco. Il Santo Padre ha realizzato un appello affinché l'UE non chiuda le porte ai migranti.