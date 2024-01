Papa Francesco da Fazio | «Le dimissioni? Non sono un desiderio | ma una possibilità» Le guerre | la solitudine dell’incarico | la paura più grande

(Di domenica 14 gennaio 2024) «Lenonun pensiero, né una preoccupazione, né un. Mauna, aperta a tutti i Papi. Al momento però non è al centro dei miei pensieri». Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio, per la seconda volta dopo l’intervista del febbraio 2022,risponde prima di tutto sulle sue condizioni di salute e sulladi rinunciare all’incarico, come fece il suo predecessoreBenedetto XVI. «ancora vivo», ha detto con il suo solito umorismo il Pontefice, «finché mi sento di servire, vado avanti», se questo dovesse cambiare, ammette, «sarà da pensarci». Nel lungo intervento a distanza in collegamento da Casa Santa Marta con il presentatore passato ...

Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', sul Nove, risponde a una domanda sulla benedizione alle coppie gay. L'apertura contenuta nella dichiarazione 'Fiducia supplicans'. Il Papa parla della solitudine e delle decisioni non accettate, come quella sulle benedizioni gay. Non pensa alle dimissioni, ma se cambierà la condizione, ci penserà. Fazio ha lodato il Papa per il suo coraggio di dire, in passato, che il perdono è un diritto. Francesco ha ribadito che "il perdono è per tutti" e che "Dio non si stanca di perdonare, perdona sempre".