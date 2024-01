Papa Francesco da Fazio | dimissioni? “Sono una possibilità ma non ora” Coppie gay | “c’è un prezzo di solitudine che devi pagare” L’inferno? “Spero sia vuoto”

"Le dimissioni? "Non è né un pensiero, né un desiderio ma una possibilità aperta a tutti i Papa . Ma al momento non è nei miei pensieri" . Papa ... (agi)

Ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio , per la seconda volta dopo l' intervista del febbraio 2022,risponde prima di tutto sulle sue condizioni di salute e sulla possibilità di ...Le dimissioni sono una possibilità, ma non ora. È così cheha risposto a Fabio Fazio, durante un'intervista a Che Tempo Che Fa sul Nove. 'Non è un pensiero né una preoccupazione né un desiderio, ma una possibilità aperta a tutti i Papi " ha ...Papa Francesco è tornato a Che tempo che fa. Ad annunciare la presenza del pontefice era stato lo stesso Fabio Fazio con un post sui social. In diretta dal Vaticano, il pontefice ha commentato la ...Il sommo pontefice è tornato nello studio di Fabio Fazio. Tra i punti affrontati anche le eventuali dimissioni: "Una possibilità per tutti i pontefici".