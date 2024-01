Papa Francesco | chi sono i genitori del Pontefice | dov’è nato e la sua storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 gennaio 2024) Primogenito di cinque figli,è figlio di Mario Bergoglio e di Regina Maria Sivori. Suo padre, prima di partire per l’Argentina, lavorava come funzionario delle ferrovie, mentre sua madre era una casalinga. I suoihanno deciso di lasciare la penisola per cercare fortuna a Buenos Aires, quindisaliti su una nave salpata dal porto di Genova nel 1928 alla volta del nuovo continente. Da parte paterna, il bisnonnoera nativo di Montechiaro d’Asti, mentre il nonno Giovanni Angelo erain località Bricco Marmorito di Portacomaro Stazione, frazione di Asti non lontana da Portacomaro. La nonna Rosa era originaria di Piana Crixia, in provincia di Savona. Da parte materna, il nonno era originario di Santa Giulia di Centaura, frazione collinare ...