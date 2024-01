Paolo e Valeria | chi sono gli sposi salvi per miracolo

(Di domenica 14 gennaio 2024)Mugnaini eYbarra hanno sperimentato un vero e propriodurante il loro matrimonio nell’ex convento di Giaccherino a Pistoia. Mentre ballavano, il solaio dell’edificio ha ceduto, creando una scena di pericolo e caos.ha 26 anni è ingegnere e fa l’insegnante. I sui genitoridegli psicologi abbastanza noti nella zona tra Lastra a Signa e Scandicci, in provincia di Firenze.ha otto tra fratelli e sorelle e fa parte della comunità neocatecumenale di Scandicci.Ybarra ha anche lei 26 anni ed è americana, di Houston. Ha studiato all’università in Italia, alla Luiss, ed è una manager. La situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Decine di personeprecipitate nel vuoto quando il solaio ...

In ospedale sono finiti anche gli sposi,Mugnaini eYbarra. La Procura, diretta dal procuratore capo Tommaso Coletta, ha disposto il sequestro dell'edificio e ha aperto un fascicolo. Il più grave tra quelli in codice rosso avrebbe un polmone perforato.