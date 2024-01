Palmeri | «Inter davanti per errori arbitrali? Illusione»

E' prima, vince anche soffrendo, ha un Lautaro in grande spolvero e non solo eppure secondo Tancredil'deve preoccuparsi. Il giornalista di Sportitalia spiega il perchè nel suo editoriale per LinteristaCosì Tancrediha 'vissuto' sui social la pazza partita dell'contro il Verona. Tutti a chiedersi: 'Ma quando scrive del fallo di Bastoni su Duda'. Già, quando Sono in tanti a incalzare ...Nonostante la roboante vittoria dell'Inter sul Monza per 5-1, c'è ancora qualcuno che sostiene che la squadra di Simone Inzaghi sia in testa alla classifica grazie a presunti errori arbitrali. Ed è ...Il giornalista Tancredi Palmeri si è espresso su Twitter analizzando quella che è stata la vittoria dell’Inter contro il Monza Intervenuto su X, Tancredi Palmeri si è espresso così sull’Inter e la for ...