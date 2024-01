Pallanuoto | Settebello soggiogato dalla Spagna | netta sconfitta nella semifinale degli Europei

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’appuntamento con il pass olimpico è rimandato per il, anche quello per il successo continentale che manca ormai da decenni. L’Italia al maschile esceinaglidi Zagabria con laper 7-4 al termine di un match giocato molto male, soprattuttoprima metà di gara. Un bruttissimoche si giocherà dopodomani il bronzo con la perdente di Croazia-Ungheria, ma che dovrà rincorrere il biglietto a Cinque Cerchi nei Mondiali di Doha.prima metà di gara sembra proprio di rivivere ciò che è accaduto ieri al Setterosasfida con la Grecia. Uncontratto, che non è riuscito a mettere in acqua le proprie doti. Lanon dilaga, ma ...