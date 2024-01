Pallanuoto | Sandro Campagna | “Qualità del tiro scadente Pass olimpico? La pressione fino all’ultimo mi piace”

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’Italia è stata sconfitta dalla Spagna per 7-4 nella semifinale degli Europei 2024 dimaschile. Il Settebello ha riscontrato enormi difficoltà in attacco nei primi tre quarti ed è finito sotto per 5-1 nel punteggio, poi ha cercato una reazione nel parziale conclusivo ma non è bastato per recuperare sugli iberici a Zagabria. Gli azzurri torneranno in acqua martedì 16 gennaio per affrontare la perdente di Croazia-Ungheria nel match che metterà in palio la medaglia di bronzo, ma intanto l’appuntamento con ilper le Olimpiadi di Parigi 2024 è rimandato: il tagliando a cinque cerchi andrà inseguito ai Mondiali in programma tra un mese a Doha. Il CTha analizzato la prestazione ai microfoni della Rai: “La prestazione difensiva è stata ottima. In avanti abbiamo prodotto tanto, ma la ...

