Pallanuoto | niente pass olimpico per il Settebello Ultima carta ai Mondiali | regolamento e avversarie

(Di domenica 14 gennaio 2024) L’Italia è stata sconfitta dalla Spagna nella prima semifinale degli Europei 2024 died ha così perso un’altra occasione per staccare il: ai Giochi di Parigi 2024 si giocherà un torneo a 12 squadre per gli uomini ed ogni formazione sarà composta da 11 atleti più 1 riserva. Dopo gli Europei saranno 8 le Nazionali qualificate, ovvero Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia ed una tra Spagna e Croazia. L’occasione per ottenere la qualificazione olimpica arriverà aidi Doha (Qatar), in programma dal 5 al 17 febbraio, nei quali saranno in palio 4. Agli Europei hanno staccato ilper iCroazia, Montenegro e Romania. La perdente della semifinale per il quinto posto ...

podio europeo e per il momento anchepass olimpico in vista di Parigi 2024 per il Setterosa di Carlo Silipo. Nella finale per il ... TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FEMMINILI, ...da fare per il Setterosa,pass olimpico per Parigi 2024. Per ora, naturalmente. Le azzurre dellasono state sconfitte dalla Grecia 7 - 6 nella finale per il terzo posto degli Europei di Eindhoven, dopo una ...L'Italia è stata sconfitta dalla Spagna nella prima semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto ed ha così perso un'altra occasione per staccare il pass olimpico: ai Giochi di Parigi 2024 si giocherà ...Sconfitta per la nazionale di pallanuoto maschile: nella semifinale degli Europei il Settebello è stato battuto 7-4 (2-1; 2-0; 1-0; 2-3) dalla Spagna che approda in finale. (ANSA) ...