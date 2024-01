Pallanuoto | Europei 2024 | la Croazia in finale con la Spagna Ungheria per il bronzo con l’Italia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si è disputata la seconda semia Zagabria per quanto riguarda glidial maschile: larispetta il pronostico e vola indavanti al pubblico di casa. I beniamini dei tifosi riescono ad imporsi per 11-8, non senza fatica, contro l’campionessa del mondo, ma che ricordiamo ha lasciato diverse delle proprie stelle a casa per puntare agli obiettivi più importanti della stagione. Decisivo il break arrivato nel secondo quarto per la squadra di casa che ha sfruttato un Marinic Kragic perfetto al tiro con tre reti su tre tentativi provati. Croati che dunque se la vedranno con laper il titolo, mentre sarà di nuovo-Italia, con in palio la medaglia di. Foto di Francesco ...

ULTIMA SPERANZA PER IL Settebello AI MONDIALI: I PASS OLIMPICI IN PALIO E LE SQUADRE AVVERSARIE

I ragazzi di Sandro Campagna temprati dalla formidabile performance contro il Montenegro mettono in acqua invece unatimida anche per merito dei fortissimi spagnoli che difendono forte e ...... avaro di tiri (un solo gol nei primi 24 minuti), impreciso in attacco e con qualche errore di troppo in difesa, cede 4 - 7 alla Spagna nella semifinale deglidiin Croazia. C'era ...In semifinale netto 7-4 a Zagabria, gli azzurri chiudono col 14% in attacco e giocheranno per il bronzo continentale. Campagna: "Poca qualità al tiro"