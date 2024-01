Pallanuoto | Campagna | ' pagata la cattiva percentuale al tiro | ora voglio vincere il bronzo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) Zagabria, 14 gen. - (Adnkronos) - "Abbiamo disputato un'ottima prestazione difensiva; invece in avanti abbiamo prodotto tanto, ma con una qualità delinefficace. Un gol in tre tempi si spiega con laal. La loro difesa non mi sembrava irresistibile perché alla conclusione ci siamo andati, anche dai 4/5 metri". Così il ct azzurro Sandro, dopo la sconfitta per 7-4 contro la Spagna nella semifinale dei campionati europei. Un ko che significa anche rimandare l'appuntamento con il pass per Parigi 2024. "Nel corso del torneo abbiamo giocato bellissime partite e un paio al di sotto dei nostri standard, soprattutto al-aggiunge-. La poca costanza di alto rendimento si può spiegare anche per l'anomalo posizionamento ...