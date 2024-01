Pallamano | l’Italia chiude il training camp in Germania con una vittoria

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024)dellasaluta ildi Albstadt, in, con una, nella terza e ultima amichevole di questo periodo di preparazione. Gli azzurri del dt Riccardo Trillini infatti sono riusciti a battere per 28-30 i teutonici, militanti in Bundesliga, del Balingen-Weilstetten, in una partita “punto a punto”, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 16-16. Top scorer di giornata è stato Simone Mengon, che ha messo a referto 6 reti. Di seguito il punto del dt Trillini sul raduno: “Stamattina avevamo cominciato male, andando in svantaggio. Poi, grazie soprattutto alle parate di Ebner, siamo tornati in partita e abbiamo attaccato molto bene con il 7vs6, riuscendo a spuntarla contro una squadra collaudata, forte fisicamente e abituata a partite di alto livello. In ...