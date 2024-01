Palermo | ragazzo morto dopo rissa | pm di turno ancora sul posto

Palermo , 27 dic. (Adnkronos) - Niente corteo funebre e accesso in chiesa riservato solo per i familiari per Lino Celesia, il ragazzo di 22 anni ... (liberoquotidiano)

Un ventenne è stato ucciso la scorsa notte durante una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate () e poi proseguita all'esterno del locale. Il giovane sarebbe stato ucciso a botte, sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia d Partinico che stanno interrogando i testimoni per ...... dopo una latitanza durata 30 anni, in una clinica privata diviene arrestato il boss di ... Ilmuore due giorni dopo. Per l'omicidio vengono arrestati Roberto e Mattia Toson, ...Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - E' ancora sul posto il pm di turno, con i carabinieri, per i rilievi dopo la morte del ragazzo nella discoteca Medusa di Balestrate. Il giovane, di 20 anni, secondo una ...Palermo, 14 gen. (Adnkronos ... Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, dopo avere appreso la notizia della morte del ragazzo di 20 anni dopo una rissa in una discoteca di ...