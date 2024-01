Palermo | giovane ucciso in una rissa in discoteca a Balestrate

... Lino Celesia, era stato ucciso, a colpi di pistola, in una discoteca nel centro di. Un altro ragazzo ucciso in discoteca nel palermitano, un altromorto durante una serata all'...Leggi Anche Rissa in discoteca a Balestrate (), morto un ventenne. 'Massacrato di botte, ...cinque in maniera grave Al vaglio ci sono anche i racconti dei familiari che erano insieme al, ...PALERMO (ITALPRESS) - Ancora un morto per malamovida nel palermitano. Questa volta a perdere la vita è stato un giovane di 20 anni all'interno della discoteca Medusa a Balestrate. La vittima si ...La notte scorsa, un giovane di 20 anni, Francesco Bacchi, è stato tragicamente ucciso in una rissa che è iniziata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate, in provincia di Palermo, ed è poi pr ...