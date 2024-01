Palermo | giovane ucciso in una rissa in discoteca a Balestrate | si indaga per omicidio

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni è morto nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio per le lesioni riportate durante unaavvenuta davanti allaMedusa di, nel palermitano. La Procura di, come apprende l'Adnkronos, ha aperto una inchiesta per. Il, Francesco Bacchi, è morto all'ospedale di

... in provincia di. L'aggressione è poi proseguita all'esterno del locale dove il ragazzo è ... Ilsarebbe stato ucciso nel corso di una rissa in discoteca iniziata nel locale e finita ...- Un ragazzo di 20 anni è morto questa notte a seguito di una violenta rissa scoppiata nella discoteca Medusa di Balestrate, in via. Ilè deceduto all'ospedale di Partinico dove era arrivato in condizioni disperate. Il ventenne sarebbe stato coinvolto in una violenta lite scoppiata tra un folto numero di ragazzi, ...La vittima dell'omicidio fuori dalla discoteca di Balestrate è Francesco Bacchi, 20 anni, figlio di Benedetto Nini Bacchi, il re delle scommesse online e finito nell'inchiesta antimafia Game Over.Fran ...